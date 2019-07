Man die op de loop gaat voor politie opgepakt op Tombergplein JCV

17 juli 2019

17u59 2 Brussel De politie van de zone Montgomery heeft maandag op het Tombergplein in Sint-Lambrechts-Woluwe een man kunnen oppakken die probeerde te vluchten voor een politiecontrole. Bij een huiszoeking bij de verdachte werden later drugs en verboden wapens gevonden.

De wagen van de man werd rond 16.30 uur tegengehouden op het Tombergplein na een verkeersovertreding. Toen de agenten een controle wilden uitvoeren, namen de twee inzittenden te voet de benen. Een van het kon even later opgepakt worden. In het voertuig werd een kleine hoeveelheid drugs gevonden.

De politie voerde nadien ook een huiszoeking uit bij de verdachte. Daarbij werd nog meer drugs, verboden wapens en een aantal gsm’s gevonden. De man werd overgedragen aan het parket van Brussel.