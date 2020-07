Man die molotovcocktail naar federaal parlement gooide “heeft banden met extreemrechts” Stephanie Romans

28 juli 2020

10u04 44 Brussel De man die een molotovcocktail naar het federaal parlement gooide, zou banden hebben met extreemrechts. Pieter V. (36) uit Sint-Truiden kondigde zijn daad aan op Twitter met een foto van de molotovcocktail in een plastic zak.

De verdachte gooide vlak na de Nationale Veiligheidsraad een molotovcocktail naar het federaal parlementsgebouw. Het projectiel kwam tegen het hekwerk terecht en veroorzaakte weinig schade. De dader werd direct na de feiten gearresteerd. Hij is gisterenavond verhoord. Over zijn motief is gisteren nog niets bekendgemaakt.

De man bekritiseert in een reeks tweets de aanpak van de coronacrisis. Daarom is het volgens hem “tijd om gehoord te worden. Voor Vlaanderen, jong, oud, zwart, bruin, wit of blank.”



De reeks berichten eindigt met een foto van de molotovcocktail in een plastic zak. Nadat hij het projectiel tegen het hekwerk had gegooid, tweette hij opnieuw een foto van de restanten die op straat liggen.

De RTBF schreef vanmorgen dat de verdachte banden heeft met het extreemrechtse milieu. Mogelijk doelen ze daarmee op zijn partner, een Limburgse militante van de extreemrechtse, nationalistische actiegroep Voorpost.

Het parket geeft om 11 uur een persconferentie.