Man die met mes op straat liep blijft in cel WHW

16 oktober 2019

15u24 1 Brussel De man die vorige week woensdag in Koekelberg op straat liep en daar met een mes voetgangers bedreigde, blijft nog minstens een maand in de cel. Dat heeft de Brusselse raadkamer beslist. De verdachte vroeg voorbijgangers of ze van Joodse origine waren en zou “Allah Akbar” geroepen hebben. Volgens het Brusselse parket was er weliswaar geen sprake van terroristische motieven.

Verschillende voorbijgangers hadden vorige week woensdagvoormiddag de politie verwittigd omdat de man hen had bedreigd. De politie ging ter plaatse en probeerde de man tegen te houden maar die zette het op een lopen. Hij kon uiteindelijk in de Jean Dubrucqstraat in Sint-Jans-Molenbeek opgepakt worden, al moest de politie hem meermaals aanmanen zijn mes te laten vallen. De man werd door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst voor poging tot doodslag en verboden wapendracht met een motief gelinkt aan religieuze of filosofische overwegingen. Over zijn juiste motieven bestaat nog geen duidelijkheid, al wordt niet uitgesloten dat de man psychische of psychologische problemen heeft.