Man die met 125 per uur 51-jarige doodrijdt op Werrieplein moet vier jaar naar de cel Wouter Hertogs

06 oktober 2020

10u59 4 Brussel De bestuurder die verantwoordelijk was voor De bestuurder die verantwoordelijk was voor het ongeval op het Werrieplein in Jette waarbij een 51-jarige voetganger omkwam, is veroordeeld tot 4 jaar cel. De voetganger werd tijdens het oversteken aangereden door de 30-jarige Youssef C. Een passagier van C. raakte zwaargewond, de man zelf vluchtte na het ongeval weg. Volgens de verkeersdeskundige reed C. op het moment van de feiten met 125 kilometer per uur door de bebouwde kom.

Met deze straf komt Youssef C. er nog goed van af. Een maand geleden vorderde het parket nog 9 jaar cel. De man had de nacht van 1 op 2 februari in een discotheek doorgebracht. Hierna had hij aan een vriend gevraagd hem te komen halen. Die vriend deed dat, waarna het duo op de weg naar huis aan een nachtwinkel stopte om capsules lachgas te kopen. C., die de wagen bestuurde, zou zelf geen lachgas gebruikt hebben, maar zijn vriend wel. Volgens de camerabeelden van de omgeving reed de VW Golf met de twee mannen aan boord met hoge snelheid over de Charles Woestelaan in de richting van het Werrieplein, toen de 51-jarige voetganger daar overstak. De man werd door de Golf opgeschept, kwam op de motorkap en tegen de voorruit terecht en werd weggekatapulteerd. Het voertuig reed intussen verder over de middenberm, over het betonnen verhoog van de tramsporen en kwam pas aan de andere zijde van het plein tot stilstand.

Levenslang rijverbod

Uit het onderzoek bleek dat de bestuurder met een snelheid van 125 kilometer per uur door de bebouwde kom reed. De bestuurder kon uit het voertuig geraken en vluchtte weg. Hij gaf zichzelf nadien aan bij de politie en legde toen een positieve drugstest af. Volgens zijn advocaten had de man geen vluchtmisdrijf gepleegd. “Hij was na de zware klap in de war en is toen naar een ziekenhuis getrokken omdat hij gewond was”, had meester Eddy Cochez gepleit. “Hij heeft het slachtoffer niet zien liggen.” De politierechter veegde deze argumentatie resoluut van tafel en oordeelde dat de man de hulpdiensten had moeten bellen. Dat hij het slachtoffer niet had zien liggen, was volgens de rechtbank ook totaal ongeloofwaardig.

Naast de 4 jaar cel kreeg hij een boete van 24.000 euro en een levenslang rijverbod. “U droeg een enkelband, had contact met iemand die u niet mocht zien en vertoonde ronduit crimineel rijgedrag”, aldus de politierechter. “U heeft in het verleden al tweemaal een werkstraf gekregen, maar dat heeft geen effect gehad op uw gedrag. Een effectieve bestraffing is dan ook nodig.”