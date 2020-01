Man die in Sint-Pietersziekenhuis werd opgenomen niet besmet met coronavirus WHW/SRB

25 januari 2020

11u08 1652 Brussel De Chinese man die vannacht in het Brusselse Sint-Pietersziekenhuis is opgenomen, is niet besmet met het coronavirus. “Het is een geval van influenza van het type B, de griep dus.” Dat bevestigt viroloog Marc Van Ranst aan HLN.

De man bood zich aan met symptomen die dezelfde waren als die van het coronavirus. Hij was kortademig, moest hoesten en had koorts. “Wanneer iemand met de symptomen binnenkomt, nemen we een staal dat in een labo wordt onderzocht”, zegt Van Ranst. “We testen niet énkel op het coronavirus, omdat we met onzekerheid zouden zitten mocht het geen corona zijn. Dus werd het staal getest op alle mogelijke virussen die gekend zijn in onze labo’s. Uit de analyse van de patiënt in Brussel bleek het te gaan om de griep.”

Eerder deze week liet minister De Block al weten dat het Sint-Pietersziekenhuis zich sowieso al zou ontfermen over patiënten die besmet waren met het virus. Het ziekenhuis is sinds de SARS-epidemie van midden jaren 2000 immers voldoende voorbereid op besmettelijke ziektes. Het heeft als één van de enige ziekenhuizen in ons land verschillende quarantainekamers. Het ziekenhuis werd eerder al aangeduid als centrale hub toen in 2014 het ebolavirus uitbrak.

“We zijn tot in de puntjes voorbereid,” klinkt het bij het Sint-Pietersziekenhuis. “Omdat we isoleerkamers hebben, zijn we aangeduid als behandelplaats. Daarnaast zijn we sinds de SARS-epidemie ook gespecialiseerd in dit soort epidemieën. Daar hebben we bovendien ook een licentie voor gekregen. Ook omtrent hygiëne nemen we extra maatregelen bij het behandelen van dit soort patiënten. Ons personeel draagt speciale kleding en twee verschillende types handschoenen over elkaar.”

Meer over Sint-Pietersziekenhuis

gezondheid

ziekten