Man die in Hallepoorttunnel inreed op agenten blijft nog zeker maand in cel WHW

06 februari 2020

07u28 0 Brussel De bestuurder die in de nacht van vrijdag op zaterdag bij een achtervolging probeerde in te rijden op enkele politiemensen vlakbij het Brusselse Zuidstation, blijft in de cel. De Brusselse raadkamer bevestigde zijn aanhouding.

De bestuurder van het voertuig nam de vlucht om aan een politiecontrole te ontsnappen nadat hij al verkeersinbreuken gepleegd had ter hoogte van de Hallepoort. Er volgde een korte achtervolging en het voertuig werd onderschept op de Zuidlaan, onder de brug van het Zuidstation. De politie loste meerdere schoten tijdens de achtervolging in de Hallepoorttunnel. De tunnel werd daardoor nadien gesloten in de richting van het Zuidstation voor de nodige vaststellingen. De tunnel werd zaterdag rond 11.15 uur weer vrijgegeven.

Er waren vier personen aan boord van het vluchtende voertuig. Ze werden allen overgebracht naar het commissariaat voor verhoor.

De verdachte werd door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst op verdenking van poging tot doodslag en kwaadwillige belemmering van het verkeer. De man verscheen vandaag voor de raadkamer, die besliste om zijn aanhouding te bevestigen. Daardoor blijft hij nog minstens een maand in de cel. De verdachte kan wel nog beroep aantekenen. Intussen loopt er ook nog een onderzoek naar het vuurwapengebruik van de betrokken politieman, maar dat is een standaardprocedure wanneer de politie het vuur opent.