Man die explosieven naast spoor achterliet blijft in cel WHW

25 juni 2019

19u36 0 Brussel De Brusselse raadkamer heeft de voorlopige hechtenis van C.D. met een maand verlengd. C.D. is de 36-jarige man die vorige week kleine hoeveelheden TATP had achtergelaten naast het spoor in Jette.

De man kreeg in 2015 nog zeven jaar cel omdat hij het huis van zijn verzekeringsmakelaar in brand stak. De bewoonster, haar man en zoon raakten op tijd buiten. De rechtbank oordeelde dat de man psychologische problemen had, maar wel toerekeningsvatbaar was. Daardoor kon de rechtbank hem wel straffen, maar geen psychologische behandeling opleggen. Nadat hij een derde van zijn straf had uitgezeten, kwam de man vrij onder voorwaarden. Hij moest ook een enkelband dragen. Woensdag merkte een politiepatrouille D. op terwijl hij door de bosjes sloop in het Laarbeekbos. De agenten konden niets verdachts vinden rond de sporen. Toen de politie donderdag terugkeerde, vonden ze een tas met een kleine hoeveelheid springstof TATP. Na zijn arrestatie verklaarde hij dat hij graag springstof maakte als hobby. De speurders vonden geen andere explosieve stoffen of grondstof voor bommen in zijn woning.