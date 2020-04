Man die ex met mes verminkte blijft in cel Wouter Hertogs

21 april 2020

15u00 0 Brussel De 36-jarige man die vorige week in Sint-Jans-Molenbeek zijn ex-partner verminkte, blijft nog zeker een maand in de cel. De Brusselse raadkamer heeft zijn aanhouding bevestigd. De man bewerkte het gezicht van zijn ex-vrouw met een mes.

Het was een bewoner van de Ossegemstraat in Sint-Jans-Molenbeek die vorige week maandag de politie verwittigde omdat zijn bovenbuurvrouw aangevallen werd door haar ex-man. Die man, van wie ze al vijf jaar gescheiden was maar die haar al die tijd al lastigviel, was het flatgebouw binnengedrongen waarna hij het vijfjarige zoontje dat hij samen met de vrouw had, in de kelder had opgesloten. Vervolgens was hij zijn ex-vrouw te lijf gegaan met een mes en had haar verschillende keren in het gezicht gesneden. Toen de politie ter plaatse kwam, werd het vijfjarige kind bevrijd uit de kelder en werd de vrouw met verschillende snijwonden in het gezicht naar het ziekenhuis gebracht. De man zelf was intussen al gevlucht maar hij kon een dag later ingerekend worden. Het Brusselse parket liet hem voorleiden bij de onderzoeksrechter en die plaatste hem onder aanhoudingsbevel voor opzettelijke slagen en verwondingen. Die aanhouding werd nu door de raadkamer bevestigd.