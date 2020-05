Man die eigen gezin aanviel, krijgt 32 maanden cel Wouter Hertogs

14 mei 2020

11u49 0 Brussel Een 46-jarige Palestijnse man is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 32 maanden omdat hij zijn echtgenote en twaalf kinderen had mishandeld. Bovendien zou de man na zijn arrestatie in november zijn gezin nog vanuit de gevangenis bedreigd hebben. Een deel van de gevangenisstraf werd wel met uitstel uitgesproken.

De veertiger van Palestijnse nationaliteit werd op 30 november opgepakt na een hoogoplopende ruzie in de gezinswoning in Sint-Jans-Molenbeek. Een ruzie met een van zijn meerderjarige dochters was er uitgedraaid op een ruzie met het hele gezin, waarna de vader verschillende kinderen maar ook zijn echtgenote zou geslagen hebben. De echtgenote had, volgens haar advocaat, zelf slagen met een ijzeren theepot gekregen waardoor ze het bewustzijn was verloren.

De man werd door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst maar zou vanuit de gevangenis herhaaldelijk naar zijn kinderen en echtgenote gebeld hebben om hen te bedreigen. “Dat ging zover dat de onderzoeksrechter het nodig vond de gsm-nummers van de slachtoffers te blokkeren”, sprak het parket, dat een gevangenisstraf van 21 maanden vorderde. Voor die bedreigingen ontbreekt volgens de verdediging elk bewijs en ook de mishandelingen werden gedeeltelijk betwist. “De echtgenote is na de beweerde klappen met de theepot onderzocht in het ziekenhuis en vertoonde alleen een blauwe plek”, pleitte meester Crowet. “Bij de kinderen zijn helemaal geen letsels vastgesteld. Zij zijn over de beweerde mishandelingen ook niet of amper ondervraagd en zeker niet via videoverhoor zoals nochtans bevolen was. Er is ook geen maatschappelijke enquête gebeurd, noch zijn de scholen waar de kinderen lesgeven gecontacteerd.”

De rechtbank achtte het grootste deel van de feiten wel bewezen en legde een gevangenisstraf van 32 maanden op, weliswaar voor de helft met uitstel.