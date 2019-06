Man die agent neerstak krijgt 6 jaar cel Strafverzwaring van 1 jaar voor dakloze man WHW

21 juni 2019

10u21 0 Brussel De dakloze man die in september vorig jaar een agent neerstak is door het hof van beroep veroordeeld tot 6 jaar cel. In eerste aanleg kreeg hij nog een gevangenisstraf van 5 jaar.

Op 17 september voerden agenten van de Brusselse lokale politie een controle uit in de omgeving van het Maximiliaanpark. Ter hoogte van huisnummer 59 op de Antwerpsesteenweg stootten de agenten op A.E., een 43-jarige Belg van Egyptische origine, die lag te slapen. Toen ze hem wakker maakten en vroegen te vertrekken, keerde de man zich meteen tegen de agenten en toonde hij een mes. De agenten sommeerden A.E. meermaals het mes te laten vallen en maakten gebruik van hun pepperspray toen hij dat niet deed. Ook toen liet de man zijn mes niet vallen, maar viel hij een van de agenten aan. Die raakte lichtgewond aan het hoofd. Een andere agent vuurde daarop drie schoten af. A.E. werd in de borst en het been getroffen en in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis.

Te mild

De correctionele rechtbank oordeelde dat er wel degelijk de intentie was om het slachtoffer te doden en had hem ‘slechts’ 5 jaar cel gegeven. Te mild, aldus het openbaar ministerie dat voor het hof van beroep dan ook om een strafverzwaring verzocht. “Hij heeft op geen enkel moment zijn mes laten vallen, ondanks herhaaldelijke waarschuwingen van de politie én het gebruik van pepperspray door hen”, aldus de procureur-generaal, “Agenten zijn er niet om neergestoken te worden door mensen die hun eigen wetten hebben.” De man zelf weigerde te verschijnen voor het hof. Zijn advocate verzocht om een straf met uitstel. Het hof van beroep had hier geen oren naar en gaf hem een jaar extra.