Man bewusteloos bij brand in Laken, buurman belt brandweer kg

03 september 2019

11u06

Bron: Belga 0 Brussel In Laken is vanochtend een man bevangen geraakt door de rook van een brand in zijn studio. Dat meldt de Brusselse brandweer. Het slachtoffer werd door een MUG-eenheid naar het ziekenhuis gebracht. "Die man heeft geluk gehad dat zijn rookmelder is afgegaan en zijn buur die gehoord heeft en de brandweer heeft verwittigd", zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw.

De Brusselse brandweer werd omstreeks 07.30 uur verwittigd van de brand in de Paleizenstraat over de Bruggen. Ter plaatse bleek er rook te komen uit een raam op de eerste verdieping van het gebouw. Toen de brandweer de studio op de eerste verdieping betrad, trof ze daar de half bewusteloze bewoner aan. De man was zwaar geïntoxiceerd door de rook en kreeg ter plekke de eerste zorgen toegediend, waarna een MUG-team hem overbracht naar het ziekenhuis.



De brandweer had vuur snel onder controle en de schade bleef dan ook beperkt tot de getroffen studio zelf. Die is wel tijdelijk onbewoonbaar. De andere bewoners bleven ongedeerd en moesten niet geëvacueerd worden.

Volgens de brandweer kende de brand een accidentele oorzaak.