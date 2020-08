Man bevangen door rook na keukenbrand Wouter Hertogs JMBB

11 augustus 2020

15u52 0 Brussel In de nacht van maandag op dinsdag is er brand uitgebroken in een appartement in de Tweestationsstraat in Anderlecht. Een bewoner raakte bevangen door de rook en werd overgebracht naar het ziekenhuis.

Omstreeks 3 uur ‘s nachts brak er brand uit in de keuken van het appartement. Een bewoner raakte bevangen door de rook en werd uit het gebouw ontzet door de brandweer. Ze slaagden er ook in de brand te isoleren zodat de rest van de bewoners probleemloos het appartement kon verlaten. De brand kon redelijk snel bedwongen worden, maar toch is er aanzienlijke schade aan het gebouw.