Man belaagt klas en doet meisje oneerbare voorstellen: 3 jaar cel gevorderd Wouter Hertogs

28 februari 2020

16u51 0 Brussel Een 73-jarige man uit Brussel riskeert 3 jaar cel voor het belagen van verschillende jonge meisjes en het aanranden van één meisje. De zeventiger betwistte de feiten niet maar heeft volgens zijn advocaat vooral begeleiding nodig, gezien zijn beperkte intellectuele vermogens.

In september 2018 dook de man op aan een Brusselse school. Hij begon kushandjes te werpen naar een klas die buiten de schoolmuren aan een opdracht bezig was. De politie werd erbij gehaald en ondervroeg de man maar tot een vervolging kwam het eerst niet. In februari 2019 was het opnieuw prijs. Ditmaal sprak hij op straat in Laken een meisje aan en vroeg haar eerst of ze al met een man naar bed was geweest, en vervolgens of ze hem oraal wilde bevredigen. Het meisje kon weglopen naar haar moeder en die verwittigde meteen de politie. De zeventiger vloog een tijdlang in voorlopige hechtenis en hoorde het parket vrijdag een gevangenisstraf van 3 jaar vorderen voor belaging, aanranding en aanzetten tot ontucht.

Laag begaafd

“De feiten aan de school worden niet betwist maar of dat belaging is?” vroeg zijn advocaat zich voor de rechtbank af. “Hij had muziek in zijn auto opstaan en die kinderen begonnen te dansen. Daarop heeft hij gereageerd met die kushandjes. Hij had daarbij nooit de bedoeling iemand lastig te vallen. Bij de andere feiten was zijn gedrag inderdaad volslagen ongepast. Maar mijn cliënt is laag begaafd en heeft meer baat bij een aangepaste begeleiding dan bij een gevangenisstraf.” Uitspraak op 27 maart.