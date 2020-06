Man bedreigt marktkramer met mes na mislukte diefstal: 18 maanden cel Wouter Hertogs

11 juni 2020

14u44 0 Brussel Een man die een verkoper op de Brusselse Zuidmarkt bedreigde met een mes is veroordeeld tpt 18 maanden cel. Bij zijn arrestatie had de man ook geprobeerd om een van de agenten een kopstoot te geven.

B.L. was begin dit jaar opgedoken op de Brusselse Zuidmarkt. Daar probeerde hij aan een kraam met allerhande snuisterijen een diefstal te plegen maar werd daarbij betrapt door de verkoper. Die maakte zich boos en probeerde de diefstal te verhinderen, waarop B.L. een mes trok en de verkoper daarmee bedreigde.

Een politiepatrouille die in de omgeving was, snelde toe en kon B.L. even later terugvinden maar toen de agenten de man probeerden te arresteren verzette die zich hardhandig. Daarbij probeerde hij onder meer een kopstoot uit te delen aan één van de agenten.

Naast de 18 maanden cel kreeg hij ook bijkomende gevangenisstraf van 3 maanden omdat B.L. illegaal in België verbleef.