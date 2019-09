Man aangehouden nadat hij op Facebook vertelt hoe blij hij is met neergeschoten agent in Luik SVHM

13 september 2019

11u13 8 Brussel Op 10 september, een dag na het schietincident in Luik waarbij een politieman zwaargewond raakte, werd de 20-jarige O.E.B. aangehouden. Dat bevestigt het Brussels parket. De man zou via allerhande sociale media laten weten dat hij blij is dat de agent overleden zou zijn.

De agent werd op 9 september neergeschoten tijdens de controle van een geparkeerde auto. De man die achter het stuur zat haalde een wapen boven en schoot de agent in het hoofd. De collega van de agent reageerde meteen en schoot op zijn beurt de dader neer, die nadien is overleden aan zijn verwondingen. De agent werd daarbij in zeer kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht en werd hersendood verklaard.

De dag van de schietpartij kreeg de Luikse politie screenshots binnen van een twintiger, H.B. op internet, die zijn tevredenheid niet kon verbergen. “Ik ben blij dat dit gebeurd is”, stond er te lezen. De politie diende daarop meteen klacht in wegen laster en eerroof van een gesteld lichaam. Daarop opende het parket van Brussel een opsporingsonderzoek en is de jongeman geïdentificeerd kunnen worden als O.E.B., geboren in 1990.

Een dag later werd de man van zijn vrijheid beroofd en geïnterpelleerd door zowel de politie als de Procureur des Konings. Gelet op de ernst en de ontoelaatbaarheid van de feiten, werd de twintiger onmiddellijk gedagvaard. Hij zal op 1 oktober 2019 verschijnen voor de correctionele rechtbank van Brussel.