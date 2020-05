Man aangehouden na confrontatie tussen bendes Wouter Hertogs

14 mei 2020

19u52 0 Brussel Na de confrontatie tussen twee bendes afgelopen maandag in Anderlecht is één persoon aangehouden. De man is in verdenking gesteld voor poging doodslag en verboden wapenbezit.

De feiten deden zich maandag rond 20.40 uur voor in de buurt van de Olympische dreef in Anderlecht. Enkele personen hadden zich naar daar begeven om een ruzie uit te vechten. Volgens de eerste elementen van het onderzoek ging het om leden van twee bendes.

Gewapend

Toen leden van de ene bende merkten dat de andere bende gewapend was, zouden ze met hun voertuigen op hun tegenstanders zijn ingereden. Die laatsten reageerden door schoten af te vuren in hun richting. Niemand werd door de schoten geraakt, maar twee personen liepen wel verwondingen op nadat ze werden aangereden. Ze verkeerden evenwel niet in levensgevaar.

Na het incident werden verschillende personen opgepakt en ondervraagd. Uiteindelijk werd één van hen door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst.