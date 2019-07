Man aangehouden na betasten tiener op Zuidfoor WHW

23 juli 2019

20u40 0 Brussel De 39-jarige man die zondagavond werd opgepakt omdat hij een 15-jarig meisje zou betast hebben op de Zuidfoor is door de onderzoeksrechter aangehouden. Hij werd in verdenking gesteld voor aanranding van de eerbaarheid van een -16-jarige.

De man had omstreeks 23.15 uur op een kermisattractie plaatsgenomen naast een 15-jarig meisje en zou haar vervolgens aan de borsten en billen betast hebben en geprobeerd hebben haar te kussen. Toen het meisje de attractie verliet, verwittigde ze haar moeder. Die kon de man even later aan een andere attractie terugvinden en confronteerde hem daar. De man werd door de moeder en enkele kermishouders overmeesterd en ter plaatse gehouden tot de politie ter plaatse kwam, die de man meteen in de boeien sloeg. Het bleek te gaan om een 39-jarige van man Bulgaarse nationaliteit, die niet gekend was bij politie of gerecht.