Man (68) staat terecht voor aanranding mederusthuisbewoners mvdb

04 november 2019

12u13

Bron: La Capitale 0 Brussel Een bewoner van een OCMW-rusthuis staat vandaag terecht voor de Brusselse correctionele rechtbank wegens de aanranding van vier bejaarde medebewoonsters. Mostefa Z. wordt ervan verdacht vier vrouwen met een leeftijd tussen de 65 en 85 seksueel misbruikt te hebben in een rust- en verzorgingstehuis in Sint-Joost-ten-Node, zo meldt La Capitale vandaag.

De man is momenteel gekluisterd aan een rolstoel, maar dat neemt niet weg dat hij al bijna een jaar in voorlopige hechtenis vastzit. De zestiger verbleef sinds augustus 2016 in het home. De feiten gebeurden tussen december 2017 tot hij een jaar later op heterdaad werd betrapt. Mostefa Z. ontkent de beschuldigingen.



De man zou regelmatig zijn opgedoken in de kamers van de vier slachtoffers (geboren 1934, 1938, 1953 en 1954) onder het mom om hen cadeautjes of voeding aan te bieden. De vier en het OCMW van Sint-Joost-ten-Node hebben zich burgerlijke partij gesteld.