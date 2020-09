Man (55) doodgestoken in Jette: dader(s) op de vlucht Stephanie Romans

30 september 2020

10u42 0 Brussel Een man (55) is gisterenavond om het leven gekomen bij een steekpartij in Jette. Het parket is een onderzoek gestart om de dader(s) op te sporen.

De speurders onderzoeken nog volop wat er gisterenavond precies gebeurd is in de Honoré Longtinstraat in Jette. Rond 18.30 uur vond daar een steekpartij plaats, waarbij een 55-jarige man om het leven kwam.

Het parket heeft een wetsdokter aangesteld en het labo van de federale gerechtelijke politie is ter plaatse gegaan voor onderzoek. Over de dader of daders kon het parket geen informatie kwijt: “Er is nog niemand opgepakt.”