Man (40) bekent mishandeling echtgenote voor haar overlijden Wouter Hertogs

02 september 2020

19u36

Bron: Belga 1 Brussel De veertigjarige Abdeslam A.O., die voor de Brusselse correctionele rechtbank terechtstaat voor slagen en verwondingen aan zijn vriendin, die later in mysterieuze omstandigheden om het leven kwam, heeft woensdag toegegeven dat hij haar een dag voor haar dood mishandeld heeft. Het Openbaar Ministerie vraagt vervolging van de man, maar laat de strafmaat over aan de rechters.

Het lichaam van de 38-jarige vrouw werd op 14 augustus 2017 teruggevonden na een sprong uit de negende verdieping van een appartementsgebouw in Laken. Ze vertoonde tekenen van wurging. Abdeslam werd beschuldigd van doodslag, maar die beschuldiging werd enkele maanden later geklasseerd omdat er geen bewijs was van een link tussen de wurgsporen en de dodelijke val. Het O.M. besliste daarentegen om Abdeslam te vervolgen voor slagen en verwonding met werkonbekwaamheid tot gevolg. De procureur vroeg woensdag een straf. “We mogen het gewelddadige karakter van de man niet vergeten, zelfs al werd hij buiten vervolging gesteld voor doodslag.” Abdeslam ontkende de mishandeling niet. Dat vond plaats in een park, de dag en nogmaals de nacht voor haar dood. Hij geeft toe haar bij de keel gegrepen te hebben en de mond gesnoerd te hebben “omdat ze op zijn zenuwen werkte”. Hij proces wordt op 23 september voortgezet.