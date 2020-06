Man (29) komt vrij onder voorwaarden en bouwt wietplantage in kelder Stephanie Romans

17 juni 2020

12u00 0 Brussel Een man die ‘huisarrest’ had gekregen van het gerecht, onderhield al die tijd een wietplantage in zijn kelder. De politie ontdekte restanten van de plantage nadat ze A.J. (29) op straat wiet zagen verkopen. De man kwam voor de 21ste keer in aanraking met de politie.

A.J. was vrij in afwachting van een nieuw proces. Hij moest zich van justitie wel aan twee voorwaarden houden. Eén: bij zijn ouders thuis blijven. Twee: wegblijven van zijn eigen woning. Die heeft hij dus allebei geschonden.

Vals plafond

De politie betrapte hem op heterdaad toen hij wiet stond te verkopen op straat. Bij een huiszoeking in zijn woning in de Kloosterstraak in Laken, ontdekten de speurders meteen waar zijn wiet vandaan kwam. In zijn kelder lagen alle onderdelen voor een plantage: hittelampen, kunstmest, aarde en tenten. Hij had ook een precisieweegschaal en plastic zakjes klaarliggen. De man had nog 714 gram geoogste wiet thuis verstopt in een vals plafond.

A.J. is ter beschikking gesteld van het parket. Er is proces-verbaal opgesteld voor de drugsfeiten en voor de schending van zijn voorwaarden.