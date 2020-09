Man (20) die vrij is onder voorwaarden betrapt met drugs SRB

13 september 2020

21u16 0 Brussel De politie van Watermaal-Bosvoorde heeft een man (20) gearresteerd omdat hij drugs gebruikte. De twintiger was onder voorwaarden vrij uit de gevangenis. Een van die voorwaarden: geen drugs gebruiken.

De politie van de zone Ukkel, Oudergem en Watermaal-Bosvoorde betrapte de jongeman volgens Sudpresse op heterdaad in de Ortolanslaan. Daar zat de C.B. vrijdag om 22 uur cannabis te roken. De jongeman is gekend bij de politie. Agenten wisten dus dat hij geen drugs mocht gebruiken en een avondklok had.

Bij een fouille bleek dat hij drieduizend euro op zak had. Bij hem thuis lag nog eens 4300. Telkens in biljetten van vijf, twintig of vijftig euro. De politie nam er ook dertig gram cannabis in beslag. C.B. is ter beschikking gesteld van het parket.