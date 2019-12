Makersbeurs komt naar Brussel: “Gek, geniaal, groots en gedurfd!” JCV

05 december 2019

09u54 0 Brussel Creatievelingen en handige harry’s kunnen vrijdag en zaterdag hun hart ophalen op de Maker Faire op de site van See U in Elsene. Een groot aantal fabLabs, maker spaces en repaircafés uit Brussel zullen aanwezig zijn.

De organisatie zelf verwacht ongeveer 1.000 aanwezigen. Er zijn onder meer tentoonstellingen, workshops, lezingen, debatten en feestelijke activiteiten voorzien rond de thema’s creativiteit, fabricage en de Do-it-Yourself-beweging. Volgens de organisatie gaat het om een van de grootste evenementen ter wereld in zijn soort. “Ik wist wel dat de Brusselaars creatief zijn, maar wat je hier te zien zal krijgen op de Maker Faire, kan ik enkel zo uitleggen: gek, geniaal, groots en gedurfd”, aldus Laurence Leloup, organisator van de Maker Faire.

De makersbeweging is in Brussel bijzonder actief, met meer dan 50 centra. Op de beurs zullen in totaal 84 exposanten aanwezig zijn. De Maker Faire loopt vrijdag van 9 tot 19 uur en zaterdag van 10 tot 18 uur en gaat door bij See U, langs de Kroonlaan in Elsene.