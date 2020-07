Make-over voor basketbalplein op Nieuwe Graanmarkt JCV

16 juli 2020

16u33 0 Brussel Op de Nieuwe Graanmarkt wordt druk gewerkt aan een fresco dat het basketbalpleintje daar moet verfraaien. De organisatie Bball in the Sky, kunstenaar Dema One en de Stad Brussel slaan daarvoor de handen in elkaar.

Het terrein op de Nieuwe Graanmarkt is bijzonder populair bij basketballers, die er vaak tot ’s avonds laat het spelletje spelen. Het terrein wordt nu onder handen genomen en krijgt een kleurrijk fresco. De aansteker daarvan is de organisatie Bball in the Sky. Die wild e Brusselse gemeenten overtuigen om basketbalvelden aan te leggen en die te verfraaien met fresco’s.

Voor het kunstwerk wordt beroep gedaan op de bekende artiest Dema One. Die mag dezer dagen ook al een gevel van het Paleis voor Schone Kunsten beschilderen voor een project van Bozar.

De Stad Brussel zelf stopt 15.000 euro in het project. In september komt er ook nog een event om het terrein en de tekening extra in de verf te zetten. “Dit plein ademt basket. Het is sportief erfgoed”, zegt schepen van Sport Benoit Hellings (Ecolo-Groen). “Toen de vraag uit de buurt kwam om het basketbalplein op te fleuren en zo openluchtsporten te promoten, hebben we meteen toegestemd. Dit moet nog meer een ontmoetingsplaats zijn voor buurtbewoners en voor mensen die hier van dichtbij en van ver komen sporten. Kunst in de openbare ruimte is daar een perfect middel voor.”