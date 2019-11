Magritte Museum viert zondag zijn tiende verjaardag met gratis toegang JCV

22 november 2019

09u52 0 Brussel Het Magritte Museum op het Koningsplein bestaat dit jaar tien jaar en omdat te vieren worden er komende zondag talk van activiteiten opgezet. Er staan rondleidingen, workshops, schrijf- en tekenateliers op het programma. Voor de verjaardag is een bezoek ook gratis.

Om de verjaardag te vieren wordt het gebouw versierd met talrijke symbolen uit het werk van de surrealistische schilder. Je kan ook kijken naar Echo, een hybride performance van licht en geluid, die je een nieuwe blik geven op het werk van Magritte. Daarnaast brengt De Compagnie du Réverbère, een groep van zes acteurs van het Koninklijk Conservatorium, theater, poëzie, kunst en museum samen binnen een opvoering.

Binnen het museum is de selectie van de werken vernieuwd en zijn er installaties van de hedendaagse kunstenaars Nicolas Party en Joseph Kosuth te zien.

In de afgelopen tien jaar kreeg het museum 3,2 miljoen mensen over de vloer. Gemiddeld kwamen er jaarlijks meer dan 300.000 kunstliefhebbers de 265 werken bewonderen die op de vijf verdiepen zijn tentoongesteld. In 2018 kwamen er zelfs 680.089 bezoekers langs, waarvan 67 procent buitenlanders.