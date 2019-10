Magritte en Dalí gaan in dialoog in het Magritte Museum SZM

10 oktober 2019

16u43 0 Brussel Het Magritte Museum blaast tien kaarsen uit. Daarom tonen ze voor het eerst de “persoonlijke, filosofische en esthetische band” tussen surrealistische kunstenaars René Magritte en zijn zuiderse tegenhanger, Salvador Dalí. De tentoonstelling loopt vanaf 11 oktober tot en met 9 februari.

Dit najaar wijden de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België een uitzonderlijke tentoonstelling aan Salvador Dalí en René Magritte. Voor het eerst worden de verhoudingen en invloeden tussen de twee grootste iconen van het surrealisme belicht. Meer dan veertig internationale musea en privécollecties hebben hun meesterwerken voor de expo uitgeleend aan de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB).

Salvador Dalí en René Magritte ontmoeten elkaar in het voorjaar van 1929 in Parijs. In augustus van datzelfde jaar reist Magritte op uitnodiging van Dalí naar Cadaqués, de thuishaven van de Spaanse schilder. Dalí en Magritte wijdden hun carrières aan het uitdagen van de werkelijkheid, het betwisten van onze blik en het omgooien van onze zekerheden. Ondanks hun zeer uiteenlopende creaties en persoonlijkheden – die er uiteindelijk voor zullen zorgen dat hun wegen scheidden – bestaat er een fascinerend verwantschap tussen de Catalaan en de Belg.

De tentoonstelling focust op de “persoonlijke, filosofische en esthetische relatie” van de iconische kunstenaars en bestaat uit meer dan 100 schilderijen, sculpturen, tekeningen en foto’s. Het parcours is onderverdeeld in verschillende thema’s - zoals “droom en hallucinatie”, “portretten” en “landschappen” - die Magritte en Dalí met elkaar verbinden. “Die dialoog van schilderij naar schilderij getuigt van ongelofelijke nabijheid in het onderscheid”, zegt Michel Draguet, curator van de expo en algemeen directeur van de KMSKB. Volgens hem is de relatie tussen Magritte en Dalí “zonder twijfel een van de meest vruchtbare” in de surrealistische kunst.