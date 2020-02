Magneetvisser vist vijftigtal identiteitskaarten uit water SHVM BBO

15 februari 2020

19u20 0 Brussel Een magneetvisser heeft vorige week vrijdag een opmerkelijke vangst gedaan. Tijdens het vissen stuitte hij namelijk op zo’n vijftig identiteitskaarten die in het kanaal in Molenbeek werden gegooid.

Volgens de visser werden de naar eigen zeggen valse identiteitskaarten samengebonden in een winkelzakje met magneetschijven, en werden ze op die manier in het water gesmeten. Daarnaast werden er nog twee revolvers gevonden, enkele gestolen juwelen en lege geldkistjes. Wie er achter de feiten zit, is nog niet bekend. Het parket van Brussel was niet bereikbaar voor commentaar.