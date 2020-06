Maggie De Block niet langer populairste Vlaamse politicus in Brussel Stephanie Romans

20 juni 2020

09u40 0 Brussel Hoewel de MR in Brussel de derde partij is, levert ze wel de populairste politica: premier Sophie Wilmès. Meer dan de helft van de Brusselaars wil haar de komende weken een belangrijke rol zien spelen. Maggie De Block is niet langer de populairste Vlaamse politicus. Die eer gaat naar Theo Francken (N-VA).

Normaal gesproken domineert de PS de top drie van populairste politici in Brussel. Maar vandaag is dat Sophie Wilmès (MR). Bij de vorige Grote Peiling van Het Laatste Nieuws, VTM, RTL en Le Soir in maart was PS-voorzitter Paul Magnette nog de populairste politicus in Brussel, gevolgd door Défi-kopstuk Olivier Maingain en oud premier Elio Di Rupo (PS).

Sophie Wilmès won het vertrouwen van de Brusselaar tijdens de coronacrisis. 55 procent wil haar de komende tijd een belangrijke politieke rol zien spelen. 43 procent van de kiezers zegt hetzelfde over Paul Magnette.

Gezondheidsminister Maggie De Block (Open VLD) is de grootste verliezer. Eerst was ze in Brussel nog populairste Nederlandstalige politicus en stond ze op de zesde plaats. Nu zakt ze veertien plaatsen naar beneden. Daardoor is Theo Francken (N-VA) op dit moment de populairste Vlaamse politicus onder de Brusselaars. Hij staat op de negende plaats in de populariteitslijst. 28 procent van de Brusselaars wil hem de komende maanden een belangrijke rol zien spelen in de politiek.