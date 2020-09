Mag Delphine Boël koninklijke titels dragen? Hof van beroep doet eind oktober uitspraak Wouter Hertogs

10 september 2020

18u13 0 Brussel Uiterlijk op 29 oktober beslist het Brusselse hof van beroep of Delphine Boël zich prinses van België mag noemen.

Vandaag had het Brusselse hof van beroep een laatste zitting uitgetrokken voor de zaak-Boël. Eerder had Koning Albert II DNA moeten afstaan en hieruit bleek onomstootbaar dat hij de biologische vader was van Delphine Boël. Het vaderschap werd vandaag dan ook niet meer juridisch betwist. Wel werd gepleit over de vraag van Delphine Boël om de achternaam van haar wettelijke vader te dragen, en de titels “Hare Koninklijke Hoogheid” en “prinses van België”.

“Dat zijn zaken die haar toekomen, net zoals ze toekomen aan de andere kinderen van koning Albert”, aldus haar advocaat Marc Uyttendaele. “Het kan niet dat mevrouw Boël niet op dezelfde manier zou behandeld worden als de andere kinderen.”

Volgens de advocaten van koning Albert is het niet aan het hof van beroep om zich over die vragen uit te spreken, maar is dat een bevoegdheid van de uitvoerende macht, en zou Delphine Boël dus administratieve stappen moeten ondernemen om die eisen ingewilligd te zien.