Maak kennis met het dagelijks leven van vluchtelingen op Wereldvluchtelingendag

20 juni 2019

12u08

Bron: Belga 0 Brussel In Brussel zijn er vandaag voor Wereldvluchtelingendag verschillende activiteiten om mensen kennis te laten maken met het leven van vluchtelingen. Op het Flageyplein bijvoorbeeld kunnen bezoekers een kijkje nemen in een vluchtelingentent van de VN-Vluchtelingenorganisatie UNHCR.

UNHCR belooft een “immersive experience”, waarbij deelnemers via films in virtuele realiteit, simulaties van de registratieprocedure, foto-expo’s en andere installaties kennis kunnen maken met het dagelijkse leven van vluchtelingen.

‘s Avonds is er een concert van “Refugees for Refugees” in de concertzaal van Flagey. Alle muzikanten zijn vluchtelingen. Voor aanvang zal een Afghaanse intercultureel bemiddelaar van Fedasil getuigen. De catering is in handen van een vluchteling uit Syrië.

Het Franstalige Rode Kruis laat dan weer 17-jarige leerlingen een parcours volgen om te tonen dat “migreren geen spel is”. Dat evenement vond plaats in het Koning Boudewijnpark in Jette en eindigde in het onthaalcentrum voor asielzoekers in dezelfde gemeente.