Maak kennis met Foxy, de schattige vos van de VRT JCV

17 mei 2020

16u27 0 Brussel Opvallend beeld de afgelopen week: in de tuinen achter het VRT-gebouw ligt een vos languit in het gras. Het dier is blijkbaar een oude bekende van het personeel en hoort bij een hele reeks gezinnen die op het domein wonen.

De vos werd gespot door Jessy Panneels, die bij de bewaking van de VRT werkt, maar is een oude bekende. “We zien regelmatig vossen, maar hij is de tamste”, zegt ze. “Zelf noem ik hem Foxy. Bij hem kan je tot op twee meter afstand komen, vandaar dat ik hem zo goed op foto kon zetten. Hij maakt deel uit van minstens drie gezinnen die hier wonen. Zij zitten vooral in de bossen rond de sporthal achter het VRT-gebouw. Veel last hebben we niet van elkaar, al zie ik af en toe wel opengescheurde vuilzakken in de straten in de buurt.”

Vossen zijn sowieso al jaren aan een comeback bezig in de stad. De tuin van de V RT is zo al enkele jaren de thuis van vossen, maar ook elders in de stad duiken de beestjes meer en meer op. Een andere reden waarom de vossen zichtbaarder zijn, is omdat ze net jongen hebben gekregen. “Door de jongen gaan de vossen ook verder van huis om voedsel te zoeken, wat maakt dat ze vaker te zien zijn in de stad”, zo zegt bioloog Olivier Beck van Leefmilieu Brussel aan Bruzz.