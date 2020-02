Love Bug-parade lokt 300 VW Kevers SHVM

16 februari 2020

18u54 6 Brussel Zo’n 300 eigenaars van Kevers hebben zondag in Brussel deelgenomen aan de twaalfde editie van de Love Bugs Parade. Die bracht opnieuw hulde aan de hippiebeweging.

De kleurrijke stoet verzamelde om 11 uur op de Esplanade van het Brusselse Jubelpark, voor het museum Autoworld en reed via de grote Brusselse boulevards tot aan het Ter Kamerenbos. Van daaruit keerde de parade om 14 uur terug via de Vorstlaan, met een omweg langs het Africa Museum in Tervuren en de statige Tervurenlaan.

Ook dit jaar zette Autoworld een bepaald aspect van de Kever in de kijker. Dit jaar kregen auto’s die op een opvallende manier werden getransformeerd de aandacht. Het klassieke Kever-chassis is immers een echte bron van inspiratie geweest voor creatieve fans, die het autootje zelf hebben omgetoverd tot originele vrijetijds- en sportwagens.

Zo was er de Formule V, waar talloze doorgewinterde racepiloten ooit hun strepen hebben verdiend, of de dragsters of Fun Cups die elk jaar 25 uur lang over het circuit van Spa-Francorchamps raasden. De buggy’s die als kit werden verkocht om ze op het goedkope chassis van een oude wagen te monteren, waren zo’n vijftig jaar geleden ook razend populair in ons land.

Daarnaast stelt het museum Autoworld nog heel wat andere ‘transformaties’ en een 15-tal VW-busjes tentoon.