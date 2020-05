Exclusief voor abonnees Louka (13) ziet door corona zijn eerste Zinneke Parade in het water vallen: “Ik zag het al helemaal voor me: de mensen langs de kant, de sfeer... Zo jammer” JCV

16 mei 2020

19u08 0 Brussel Door de coronacrisis was er zaterdag geen Zinneke Parade in het centrum van Brussel. Een opdoffer voor de vele artiesten, verenigingen en vrijwilligers die al hard hadden gewerkt aan de stoet van dit jaar. Voor de 13-jarige Louka Peeters had het zijn eerste optocht moeten worden. “Ik had me de sfeer en de mensen al helemaal voorgesteld.”

Zaterdag had een hoogdag moeten zijn voor heel Brussel. De 11de editie van de Zinneke Parade zou in andere omstandigheden zo’n 40.000 mensen de straat op hebben gelokt. Die zouden genoten hebben van een stoet vol muziek en kleurrijke groepen. Maar de coronacrisis gooide roet in het eten. Een domper voor de vele artiesten, verenigingen en hun vrijwilligers die de stoet maken tot wat ze is en de lange voorbereiding die de tweejaarlijkse stoet vraagt.

