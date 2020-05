Louizalaan krijgt 300 nieuwe elektrische laadpalen JCV

08 mei 2020

14u08 0 Brussel Tegen eind 2020 zullen langs de Louizalaan in Brussel 300 nieuwe laadpalen voor elektrische wagens geïnstalleerd worden. Dat maakte de Brusselse werkgeversorganisatie Beci donderdag bekend.

Het project, dat de naam Electric Avenue kreeg, won de juryprijs van de eerste editie van de 303030 City Climate Challenge. Dat is een project dat moet bijdragen tot de doelstelling om de CO2-uitstoot van het Brussels Gewest tegen 2030 met 30 procent te doen dalen.

Het project zal worden uitgevoerd door BePark in samenwerking met Sibelga, Engie en Febiac. “Electric Avenue is een concreet collaboratief project dat op korte termijn duurzame oplossingen biedt. Tegen het einde van het jaar zal het de elektrische mobiliteit in Brussel hebben verbeterd, wat zal bijdragen tot de vermindering van CO2 en geluidsoverlast”, verduidelijkt Marc Decorte, juryvoorzitter en voorzitter van Beci.

De laadpalen worden geïnstalleerd op 300 private parkeerplaatsen en off-street. De palen komen er in de Louizalaan omdat het een gemengde buurt is op vlak van inwoners en bedrijven, met een hoge dichtheid en bereikbaarheid. Het potentieel voor gebruik is er dus groot: door bedrijven tijdens kantooruren en door bewoners de rest van de tijd. De hoofdstad had afgelopen zomer ongeveer 250 oplaadpunten die voor het publiek toegankelijk waren, waaronder laadpalen voor op de weg en palen op privéterrein. De nieuwe capaciteit zal dus voor meer dan een verdubbeling zorgen.