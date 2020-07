Lost Frequencies draait op dak van het Paleis JMBB

20 juli 2020

17u00 0 Brussel Vanaf deze avond staat de hoofdstad, weliswaar onder lichtjes ongewone omstandigheden, in het teken van de nationale feestdag. De festiviteiten worden op gang getrokken door Lost Frequencies, die om 17 uur op het dak van het Koninklijk Paleis een dj-set verzorgt.

De dj-set van Lost Frequencies kadert in een virtuele tour die door Poppr werd gerealiseerd. De tour leidt bezoekers langs verschillende zalen van het Koninklijk Paleis. Felix de Laet (Lost Frequencies) is vereerd dat hij de festiviteiten mag aftrappen. “Het is een eer om te mogen spelen voor de koninklijke familie én op zo’n unieke locatie. We hebben een mooie show kunnen opzetten met een uniek lichtspektakel.”

Je kunt de set van de Belgische dj en het Paleis virtueel ontdekken via HLN Live.