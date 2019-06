Londerzeel Sint-Jozef geniet van jaarmarkt onder stralende zon JCV

01 juni 2019

19u54 0 Brussel De weergoden waren de jaarmarkt in Londerzeel Sint-Jozef bijzonder goed gezind zaterdag. Iedereen uit de omtrek kon er volop genieten van de dieren en de kermis.

Naar goede traditie in en rond de Sint-Jozefstraat dierenprijskampen voor paarden, geiten, schapen en kleinvee. Wie meer wou leren over rundvee kon daarvoor terecht op een demostand. Voor de kleintjes was er de jaarlijkse kermis en kinderanimatie.

“Het was erg geslaagd”, zegt schepen van Economie en Markten Veerle Pas (CD&V). “We hebben heel mooi weer gehad en er is veel volk komen opdagen. Het jaarmarktcomité had ook nog wat speciale animatie voorzien: een punker met een accordeon die het beste van zichzelf gaf.”

Bij de broodjesworp aan juwelier Vissers ging de winnaar met een gouden juweel naar huis. Zaterdagavond trok het kermisbal met discobar Mebasound zich op gang. Het feestweekend wordt zondag nog afgesloten met de Wielerwedstrijd ‘Grote prijs Marc Maes’ voor elite zonder contract.