Lokale producten uit Vlaamse Rand bereiken Brussel te paard en over water JMBB

08 september 2020

14u35 0 Brussel Het was geen alledaags beeld: bakken vol verse groenten die te paard en via het kanaal in de hoofdstad aankomen. De actie kadert in het project ‘Hup Hub Brussel’, dat de Brusselse markt wil bevoorraden met lokale producten van korte ketenproducenten uit de Vlaamse Rand.

Al meer dan honderd landbouwbedrijven doen mee aan de actie om de Brusselse consument te bevoorraden met lokale producten van korte ketenproducenten. Brussel is dan ook een belangrijke afzetmarkt voor land- en tuinbouwers die hun producten rechtstreeks verkopen, weet Ann Detelder van het Steunpunt Korte Keten: “Brussel is een heel belangrijk afzetkanaal voor Vlaamse korte ketenbedrijven uit de rand. Met dit project pakken we de belangrijkste knelpunten rond logistiek en distributie aan. De verzameling en verdeling van de goederen zal gebeuren vanuit nieuwe logistieke hubs nabij onze hoofdstad.”

Dinsdag kwam een uitgebreid voedselassortiment in de Havenlaan aan: een tweespan met trekpaarden leverde een verse lading producten, net als via het kanaal.

Het project loopt van 1 juli 2020 tot 30 juni 2022.