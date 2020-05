Loeiende sirenes op ‘Internationale Dag van de Brandweer’ SHVM

04 mei 2020

14u40 1 Brussel Vier mei, de Internationale Dag van de Brandweer, een dag die gevierd moet worden. Een groot feest kan helaas tijdens de huidige gezondheidscrisis niet georganiseerd worden, maar dat houdt de brandweer niet tegen om er toch, figuurlijk dan, een feest van te maken.

“Wij zijn fier om te zorgen! Deze coronatijden drukken ons met de neus op de feiten. Zorg hebben en dragen voor elkaar is de essentie. Dat is het altijd geweest en zal het altijd zijn”, zegt woordvoerder van de Brusselse brandweer Walter Derieuw. “Daarom zijn wij fier om als brandweer-ambulanciers voor jullie te kunnen zorgen. Maar we zijn ook fier op alle professionals die dagelijks druk in de weer zijn om levens te redden, te zorgen en les te geven. En we zijn supertrots op iedereen die thuis voor kinderen, familieleden, buren ... zorgt. Samen met jullie zijn we fier om te zorgen!” Vanavond om 20 uur zal de brandweer dan ook zijn sirenes extra hard laten loeien.