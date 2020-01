Locomotief voor winkelcentrum Docks moet weg wijzen naar Train World JCV

03 januari 2020

16u17 0 Brussel De NMBS heeft plannen voor een mooie ambassadeur voor treinmuseum Train World. Op de rotonde voor winkelcentrum Docks Bruxsel zou een diesellocomotief uit de jaren ‘50 geplaatst worden.

De locomotief is er een van de Serie 52, die in 1954 door België besteld werd. Het type werd gekenmerkt door een grote ronde neus van de diesellocomotief. Die locomotieven werden besteld om de NMBS na de Tweede Wereldoorlog weer aan voldoende voertuigen te helpen. Een van de overblijvers zou nu geplaatst worden op de rotonde voor winkelcentrum Docks Bruxsel op de Van Praetbrug. Van daar zou die de weg moeten wijzen naar het vlakbij gelegen Train World.

Train World zelf geeft al aan “heel blij” te zijn met het initiatief en ook het Brussels Gewest is het idee genegen. De plaatsing van de locomotief zorgt echter voor controverse bij treinliefhebbers omdat nog maar zeer weinig locomotieven van het type bewaard zijn gebleven.

Volgens de NMBS gaat het echter om een exemplaar dat in slechte staat verkeert. “We beschikken over een andere locomotief van hetzelfde type, die wel in ons patrimonium blijft”, zegt woordvoerder Bart Crols. “Deze locomotief plaatsen is meteen ook een mooie optie om ons historisch erfgoed in de verf te zetten.”