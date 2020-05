Lockdown zorgt voor extra sluikstorten in Stad Brussel JCV

Bron: Belga 0 Brussel Het aantal meldingen van sluikstorten dat via de applicatie Fix My Street binnenliep bij de dienst Openbare Netheid van de stad Brussel, is in de maart en april stevig toegenomen. Dat meldt Brussels schepen voor Openbare Netheid Zoubida Jellab (Ecolo-Groen).

Hoewel iedereen wordt gevraagd om zoveel mogelijk binnen te blijven, merken ze in de stad Brussel op dat mensen wel naar buiten gaan om te sluikstorten. Het bruisende stadsleven is stilgevallen, maar het afval hoopt zich op.

Het wordt voor de dienst Openbare Netheid steeds moeilijker om de straten schoon te houden, want door de coronacrisis werken ze met een beperkte bezetting. “Tijdens deze lockdownperiode werden er 2.092 meldingen gemaakt voor sluikstorten in de maand maart en 1.800 in april. Zo ligt het gemiddelde een pak hoger dan in 2019, toen er in totaal 8.069 gevallen van sluikstorten werden gemeld”, zegt schepen Jellab.

Via de app Fix My Street kunnen burgers onder meer aangeven waar wordt gesluikstort. De gebruikers kunnen een foto nemen van de overlast en de gemeentediensten verwittigen. Het gebruik van de app blijft gelijk, maar het aantal meldingen stijgt wel nu veel mensen buitenkomen om te wandelen of te fietsen. Alle meldingen worden onderzocht om zo de dader te identificeren. De stad Brussel gebruikt hiervoor negen verplaatsbare camera’s en verwacht er nog elf nieuwe in oktober. De boete voor sluikstorten bedraagt 500 euro per kubieke meter en 1.000 euro per kubieke meter voor chemisch of bouwafval.