Livestreams moeten hele zomer lang Brusselse muziekscene ondersteunen JCV

14 juli 2020

11u25 0 Brussel Om de Brusselse muziekscene deze zomer te ondersteunen slaan visit.brussels, concertzaal Botanique en online radiostation Kiosk Radio de handen in elkaar met een hele reeks concerten via livestream. De drie partners zenden de concerten uit via hun eigen Facebookpagina.

Een echte heropstart van de muzieksector is in de komende weken nog niet aan de orde. Concerten vinden in erg beperkte mate weer plaats, maar van festivals is nog geen sprake. En daar lijdt de Brusselse muziekscene onder. De drie partners ondersteunen de artiesten op verschillende manieren.

Kiosk Radio zal doorheen de zomer tien live-sessies van Brusselse dj’s en artiesten live uitzenden en dat telkens vanop een toplocatie. De tournee startte al op 29 juni vanuit discotheek C12 en in de komende weken volgen nog concerten in hotspots als de Vaartkapoen, Fuse of Listen! Festival x Buda BXL.

In de Botanique staan er zomerresidenties gepland waar 16 Belgische bands en artiesten hun nieuwe projecten in de beste omstandigheden kunnen uitwerken. Elke residerende band mag als afsluiter meteen het geleverde werk tonen in een livestreamconcert. De toeschouwers zijn bovendien vrij om de artiesten bij Botanique rechtstreeks te steunen met een donatie.

Visit.brussels geeft als partner de nodige ondersteuning tijdens de concerten vanop de verschillende iconische locaties in de hoofdstad. Vanop de Facebookpagina van visit.brussels is het voor de kijkers ook mogelijk om tijdens de livestreams extra steun te bieden door ticketvouchers te kopen die later kunnen ingewisseld worden wanneer de feestlocaties weer openen.