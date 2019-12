Lipton Vorst: 84 procent van ontslagen werknemers kiest voor erkenning van competenties SHVM

23 december 2019

11u51 2 Vorst De Lipton-fabriek in Vorst sluit definitief de deuren op 31 december 2019. In het kader van die sluiting, heeft de directie samen met de vakbonden een sociaal plan goedgekeurd. Daarin wordt een erkenning van competenties opgenomen en zullen de werknemers een premie krijgen bovenop de wettelijk voorziene vergoedingen.

In maart van dit jaar kondigde Unilever aan een van haar drie Lipton-fabrieken, namelijk de fabriek in Vorst, te willen verkopen. Volgens het bedrijf zou de capaciteit van de fabriek onvoldoende benut worden, waardoor het aan concurrentiekracht zou verliezen. “Het is ook weinig efficiënt is om de melanges komende van Polen en het Verenigd Koninkrijk eerst naar Brussel te transporteren en nadien opnieuw te distribueren”, klonk het toen.

Door die beslissing kwamen er zo’n 126 jobs op de helling te staan. Nu, negen maanden later, heeft de directie van het bedrijf, samen met de vakbonden, een sociaal plan goedgekeurd. Daarin wordt rekening gehouden met de anciënniteit van de werknemers en krijgt ieder van hen een premie die bovenop de in dit soort situaties wettelijk voorziene vergoedingen komt.

Proeven

Sinds begin november zijn er contacten tussen Lipton en het Consortium voor de erkenning van competenties. Op die manier wilden de bedrijven analyseren of ze de werknemers kunnen voorstellen hun competenties te laten erkennen en uiteindelijk een erkend bekwaamheidsbewijs te kunnen bekomen.

Zo’n 106 werknemers hebben hun belangstelling voor die maatregel getoond. De komende weken zullen er bijgevolg proeven georganiseerd worden voor het beroep van machinist productielijn voedingsindustrie, vorkheftruckchauffeur en magazijnier.

“De erkenning van competenties is een voorbeeld van wat het Gewest kan ondernemen bij collectieve ontslagen door alle tewerkstellings- en opleidingsactoren in te zetten. Zo kunnen de werknemers zo goed mogelijk bijgestaan worden tijdens hun omscholing”, stelt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk en Beroepsopleiding. “Vooral de erkenning van competenties is een doeltreffende maatregel die ervoor zorgt dat mensen zonder diploma een officieel getuigschrift voor hun competenties kunnen bekomen dat erkend wordt door de overheden. Het is een maatregel die de verworven kennis en ervaring van de werknemers valoriseert”, aldus minister Clerfayt.

Actiris, de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling, zal bovendien een tewerkstellingscel oprichten waar de VDAB en Forem ook deel van uitmaken. De overeenkomst waarmee deze cel wordt opgericht, wordt deze week nog ondertekend.