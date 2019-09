Lime haalt mijlpaal van 100 miljoen ritten wereldwijd SZM

17 september 2019

18u28 0 Brussel Het Amerikaanse deelstepbedrijf, Lime, kondigde woensdag aan dat ze de mijlpaal van 100 miljoen elektrische step-ritten wereldwijd heeft overschreden. In totaal hebben Lime gebruikers meer dan 4.000 keer de wereld rondgereisd. Volgens Lime zelf zeggen hun klanten 1 autorit op 4 te hebben vervangen door een Lime-rit.

Lime startte twee jaar geleden in de Verenigde Staten. “We wouden de nieuwe uitdagingen van verplaatsingen en de bescherming van het milieu op de markt aangaan”, zegt Brad Bao, oprichter van Lime. “Dankzij onze ongelooflijke gemeenschap van riders in meer dan 120 steden, in meer dan 30 landen en vijf continenten zijn we ‘s werelds grootste leverancier van micro-mobiliteitsdiensten.”

“Wereldwijd hebben onze gebruikers ongeveer 40 miljoen kilometer aan autoverplaatsingen bespaard, wat een vermindering van 9.000 ton CO2 betekent,” zegt Benjamin Barnathan, General Manager van Lime België. “Dit toont aan dat het mogelijk is om de verplaatsingsgewoonten van mensen in grote steden te veranderen en een positieve invloed te hebben op de levenskwaliteit dankzij onze deelstepdienst.”