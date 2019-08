Lime en mobiele bank N26 slaan handen in elkaar SZM

01 augustus 2019

16u50 0 Brussel Het elektrische deelstepmerk Lime en mobiele bank N26 bundelen hun krachten om micromobiliteit in Brussel en in 10 andere Europese steden mee te ondersteunen. Gebruikers van de mobiele bank N26 krijgen tot 5 december 50% korting op elke verplaatsing met hun Lime-deelstep.

Het doel van de actie is om micromobiliteit in grootsteden te stimuleren en Brusselaars uit te nodigen om alternatieve transportmiddelen te leren kennen of blijven gebruiken tegen een lagere kost. “We kijken ernaar uit om samen te werken met N26, een bedrijf dat net zoals ons een mobiele aanpak voorstelt”, zegt David Richter, Chief Business Officer bij Lime. “Dit is de perfecte gelegenheid om te genieten van de vrijheid en flexibiliteit van duurzame mobiliteit.”

Voor N26 is het uitgangspunt dat banken het leven van gebruikers gemakkelijker moet maken. “Door de samenwerking met Lime kunnen we onze N26-klanten over heel Europa een mooi voordeel bieden om micromobiliteit in steden te stimuleren”, aldus Daniel Calvert, Head of Partnerships bij N26.

N26-klanten kunnen hun kaart gebruiken op de Lime-applicatie en direct 50% korting krijgen op alle ritten via Lime tot 5 december 2019. Mensen zonder N26-account kunnen ook gratis een rekening openen en van dezelfde voordelen genieten. Naast België profiteren nog tien andere landen van deze samenwerking: Oostenrijk, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Polen, Portugal, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.