Lime-deelsteps huren wordt flink duurder mvdb

05 juli 2019

12u54

Bron: BX1- Bruzz 0 Brussel Slecht nieuws voor gebruikers van de Lime-deelsteps. De Amerikaanse deelstepverdeler gaat zijn prijzen drastisch verhogen. Een elektrische step huren kost voortaan 0,25 euro in plaats van 0,15 euro per minuut. Lime is marktleider in Brussel.

Reden voor de prijsstijging is "de drukke vraag tijdens de zomermaanden”. De verhoging is volgens de multinational nodig om "een goede kwaliteit en technische ondersteuning te blijven garanderen”. Of Lime na de zomerpiek de tarieven terug verlaagt, is uiterst twijfelachtig.



In de hoofdstad zijn naast Lime, ook Dott, Tier, Flash, Hive en Poppy actief. Aangenomen wordt dat zij op termijn eveneens hun tarieven zullen verhogen.