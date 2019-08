Lijk gevonden op ULB-campus: vrouw liet afscheidsbrief na SZM

21 augustus 2019

09u21 1 Brussel Het Brusselse parket heeft een autopsie laten uitvoeren op het lichaam dat maandag werd aangetroffen op de Solbosch-campus van de ULB. Daaruit is gebleken dat het overlijden niet te wijten is aan de tussenkomst van een derde, zo meldt het parket dinsdag.

Het lichaam van een vrouw werd maandag rond 12 uur gevonden door een personeelslid onder de trappen van gebouw U op de campus Solbosch aan de ULB. Eerder was al meegedeeld dat er sterke aanwijzingen waren dat het ging om zelfmoord. Dat bevestigt het parket na een autopsie. Het lichaam was dat van een vrouw geboren in 1995 en die al afgestudeerd was aan de ULB. Ze zou een afscheidsbrief nagelaten hebben.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.