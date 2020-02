Lijk aangetroffen in vijver van Brusselse Kruidtuin Redactie

07 februari 2020

In de vijver van de Kruidtuin in Brussel is een stoffelijk overschot aangetroffen. Dat meldt BX1 en de Brusselse brandweer bevestigt het nieuws. Het Brusselse parket heeft een onderzoek geopend en heeft een wetsarts en het gerechtelijk labo ter plaatse gestuurd.

