Lijk aangetroffen in gebouw Montoyerstraat: geen sprake van verdacht overlijden SHVM RDK

29 januari 2020

08u48 1

In een gebouw aan het begin van de Montoyerstraat in Brussel is woensdagochtend rond 7.30 uur een dood lichaam aangetroffen. “De federale politie kwam samen met een wetsdokter ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. Daaruit bleek dat er geen sprake is van een verdacht overlijden”, laat het parket van Brussel weten.