Lift tussen Marollen en Poelaertplein na panne opnieuw in gebruik JMBB

31 augustus 2020

15u51 0 Brussel De door technische mankementen geplaagde liften tussen de Marollen en het Poelaertplein waren een tijdje buiten gebruik, maar een van de twee liften heeft maandagmiddag opnieuw een teken van leven gegeven.

Op een van de twee liften kunnen Brusselaars al maandenlang geen beroep doen. Sinds zondag was ook de andere lift stilgevallen, maar de panne was niet van lange duur. De lift waarvan het moederbord stuk is, krijgt binnenkort een fikse reparatiebeurt.

De panoramische liften vielen in de loop van vorig jaar welgeteld 131 keer in panne. Volgend jaar kunnen beide liften zich aan een uitgebreide renovatie verwachten.