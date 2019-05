Lichtgewonde bij hotelbrand in Sint-Gillis JCV

24 mei 2019

10u00 0 Brussel Bij een brand in een hotel in de Berckmansstraat in Sint-Gilles is donderdagavond een lichtgewonde gevallen. Het gebouw werd ontruimd, maar het vuur was snel gedoofd.

De brand brak uit rond 21.45 uur in het hotel Hilton Garden Inn. “Het vuur is ontstaan in een van de kamers van het hotel. Alle gasten werden geëvacueerd nog voor de brandweer aankwam. Een persoon raakte tijdens de evaluatie licht gewond”, zegt Walter Derieuw, woordvoerder van de Brusselse brandweer.

Na ongeveer 20 minuten was het vuur gedoofd. Alle gasten mochten snel naar hun kamer terugkeren. De getroffen kamer raakte wel zwaar beschadigd.

De oorzaak van de brand is nog onbekend.